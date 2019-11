灣區捷運擴大電梯服務員計畫 由兩站增至4站（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

灣區捷運(BART)從11月4日開始擴大電梯服務員計畫範圍,從原本的兩個車站增加至4個車站提供服務。

舊金山目前已經有4個車站實施電梯服務員計畫,除了原本的Civic Center車站以及Powell車站,最近擴大至Montgomery車站以及Embarcadero車站。

官方數據顯示,有電梯服務員的捷運車站電梯,出現問題行為的情況,例如使用毒品或塗鴉等,下降至幾乎為零。

電梯服務員計畫是新任灣區捷運總經理Bob Powers承諾要改善捷運服務的一部分,去年4月30日,灣區捷運和舊金山交通局合作,先在兩個車站率先實施,由於成效良好,於是本週一開始擴大至4個車站,要確保捷運車站的電梯既安全又清潔。

電梯服務員的工作包括問候乘客、操作電梯、計算乘客數量,並通報電梯問題行為等。

今年通過的2020財政年度預算,當局共編列200萬元用在改善區域無家可歸問題的衝擊,包括外展宣導、電梯服務員計畫,以及清潔公共廁所計畫Pit Stop等。

