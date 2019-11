【KTSF】

東灣Antioch市一名16歲少年涉嫌週二晚槍殺一名17歲少女,以及槍傷一名17歲少年,被警方拘捕。

由於疑犯尚未成年,當局沒有公布其身分,他是於Oakley市被捕。

警方稱,案件源於一宗毒品交易案,疑犯被指在週二晚7時10分左右,在Morro Drive夾La Jolla Drive向兩名受害人開槍。

兩名受害人自行到醫院求救,中槍少女在醫院搶救後不治,少年沒有生命危險。

任何人如能對本案提供消息,請聯絡Antioch市警方,電話:(925) 778-2441,或傳短訊往:274637,輸入關鍵詞”ANTIOCH”。

