【i-CABLE】

東灣Alameda縣Pleasanton Sunol路週四清晨發生兩車迎頭相撞意外,導致一死一傷,事發於Alameda縣未設市地段。

加州公路巡警局於清晨5時16分接獲舉報,車禍地點位於Koopman路以南夾680公路南行線出口處。

車禍後一人當場死亡,當局尚未公布死者的身分,另有一人受傷,需要送院治療。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

