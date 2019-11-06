大型蔬果供應商回收逾百種菜蔬 疑染李斯特菌（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

蔬菜產品行銷全美以至加拿大的新鮮蔬果供應商Mann Packaging Co，宣布回收超過140種蔬菜產品，這些產品懷疑受到李斯特菌污染。

Mann Packaging的產品在灣區各大超市有售，包括Safeway、Whold Foods及Target，而他們亦有向Trader Joe’s、Kroger及O Organics等品牌供應蔬菜。

懷疑受污染的蔬菜有西蘭花、椰菜花、青豆、紅蘿蔔及雜菜等，消費者可上到Mann Packaging的網站查詢完整回收清單，網址：https://mannpackingproductlist11-2019.us/

聯邦農業及藥物管理部最先發現蔬菜懷疑被污染，並通知供應商。

懷疑有問題的產品最佳食用日期由2019年10月11日至11月16日，當局呼籲購買了以上產品的顧客，應該盡快丟棄。

暫時當局沒有收到因為食用了這些產品而感到不適的報告。

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