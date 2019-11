【i-CABLE】

聯合國報告指,中美貿易戰令中國於今年上半年損失350億美元,亦令美國消費品價格上漲,整體而言為兩敗俱傷。

由聯合國貿易和發展會議發表的報告顯示,今年首半年美國進口中國貨,由去年同期的1,300億美元降至950億美元,即減少了超過兩成半,指美國對華提高關稅的大部份成本已轉嫁給美國消費者和企業。

中國企業出口價格今年第二季起下降8%,承擔了部份關稅帶來的額外成本,但仍有17%的關稅成本是由美國消費者承擔。

報告指貿易戰正損害中美以至全球經濟。

