美國駐歐盟大使改口認美國扣軍援為向烏克蘭施壓

【KTSF 張麗月報導】

針對特朗普總統的彈劾調查,美國駐歐盟大使Gordon Sondland如今改口承認,美國扣起對烏克蘭的軍援,是與烏克蘭答應調查拜登有關。

Sondland上月中曾經就彈劾案調查向國會眾議院作證,根據眾議院調查小組週二公布的兩份閉門證供文本,關於Sondland的部份顯示,他在週一提交一份更新文件,大幅修改之前的證供,他說其他證人所說的令他喚回記憶。

他現在記起他也涉及特朗普企圖同烏克蘭政府交換利益,他透露就他所知,特朗普在白宮與烏克蘭總統澤連斯基會面,以及發放軍援的事,都是與烏克蘭同意調查,烏克蘭涉嫌干預美國2016大選,以及調查烏克蘭的能源公司Burisma是否有貪腐利益輸送的問題,拜登兒子Hunter就是這間能源公司董事會的成員。

如果烏克蘭真的展開調查,可能會幫到特朗普的選情,因為拜登可能是特朗普明年競選連任的勁敵。

Sondland的證詞更新,也包括9月1日他與澤連斯基一名高級助手的對話,內容都是與發放軍援與烏克蘭調查反貪,牽扯到調查拜登父子,以及烏克蘭在美國2016大選中所擔當的角色等。

眾議院調查小組週二也發布國務院的前烏克蘭特使KurtVolker的證詞文本,他在10月初作證指,他沒有察覺特朗普政府向烏克蘭政府施壓要查拜登。

但他與Sondland與駐烏克蘭的美國外交官Bill Taylor之間的短訊,則顯示他其實知道更多,當中有提到澤連斯基同意對2016大選的事查個水落石出。

白宮發言人就表示,Sondland的修訂聲明沒有改變任何事實,因為他承認對於美國為何扣起對烏克蘭的軍援,他沒有任何內幕消息,純粹只是他自己的猜測。

