舊金山採用新計票系統 圈票方式有別以往（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

週二是地方選舉投票日,雖然這次的選舉規模不大,選情較為冷清,還是有不少選民參與投票,盡一份公民的義務,舊金山在這次選舉採用新的計票系統,因此選民圈票的方式也跟以往不同。

為了方便選民交回郵寄選票,舊金山市府門口設置了攤位,讓選民直接在路邊就可以輕易的將選票交回,有不少選民週二趁著上班前,趕來投下神聖的一票,而舊金山市政府內的投票中心,週二一整天都有選民前來投票。

除了這個投票中心,舊金山全市共有453個投票站,以及另一個位於舊金山州大的投票中心,週二早上7點到晚上8點開放選民投票,並在晚上8點關閉投票站,隨即展開開票作業。

舊金山這次的地方選舉總共有兩張選票,相對單純,選民投票決定市長、地檢官、市府律師、教育委員、市立大學董事、公設辯護律師、財務長以及縣警長等職務,還有包括備受關注的A提案和C提案在內共6項提案。

另外,第5區選民還要投票決定該區的市參事。

舊金山選務處中文發言人李懿莊(Catherine Lee)說:”這次的選舉裡面,舊金山會更換新的投票系統,大部分選民不會覺得有甚麼分別,不過當他們去到投票站投票時,他們就會發現投票機跟過往有些不同,同時無障礙選舉標記機也和以往不同,比較方便。”

由於更換選舉系統的關係,選票方式選擇方式也做出調整,不同於以往是將選擇欄斷開的地方連接起來,這次則是在投票選擇上塗滿圓圈即可。

在舊金山華埠的建民中心,週二也陸續有選民前來投票,不過由於投票站沒有華語工作人員,部分長者特地前來投票,卻出現一些溝通問題。

這位首次投票的女士為了支持A提案而前來投票,不過她所屬的投票站其實並不在這裡,在工作人員的幫助下,改用臨時選票(provisional ballot),順利完成投票的初次體驗。

首次投票的選民說:”感覺挺好,而且覺得參加這種活動也是應該的,尤其這種選舉給予我們每個人公民的權利,我們都應該爭取參加,還有就是為老人,我們所有舊金山社區的老人爭取福利。”

也有選民表示,雖然這是只是地方選舉,對於舊金山的政治走向以及社區議題,重要性不亞於明年的總統大選。

有選民說:”選票上還是有很多重要議題,像是支持住房、無家可歸者問題,還有重要公職如新的地檢官,及第5區的市參事等。”

舊金山市府這次共發出約375,000份的郵寄選票,不過週二投票日早上為止,舊金山選務處只收到約7萬份選票,很多選民即使申請了郵寄選票,還是趕在投票日結束的最後期限才將選票寄出,或是乾脆親自到投票站或是投票中心將選票投入收集箱,因此投票率暫時無法估算。

李懿莊說:”很多選民都會在最後時刻才會做出決定,而且郵寄選票只有今天寄出,有蓋今天的郵戳,我們在星期五之前寄出的話,我們都會點算這些選票的,所以投票率是暫時無法預測的。”

選務處也提醒民眾在郵寄選票上記得簽名,而選擇當天遞交郵寄選票的選民,可以到市內任何一個投票站交回選票。

