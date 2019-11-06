舊金山採用新計票系統 圈票方式有別以往（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

週二是地方選舉投票日，雖然這次的選舉規模不大，選情較為冷清，還是有不少選民參與投票，盡一份公民的義務，舊金山在這次選舉採用新的計票系統，因此選民圈票的方式也跟以往不同。

為了方便選民交回郵寄選票，舊金山市府門口設置了攤位，讓選民直接在路邊就可以輕易的將選票交回，有不少選民週二趁著上班前，趕來投下神聖的一票，而舊金山市政府內的投票中心，週二一整天都有選民前來投票。

除了這個投票中心，舊金山全市共有453個投票站，以及另一個位於舊金山州大的投票中心，週二早上7點到晚上8點開放選民投票，並在晚上8點關閉投票站，隨即展開開票作業。

舊金山這次的地方選舉總共有兩張選票，相對單純，選民投票決定市長、地檢官、市府律師、教育委員、市立大學董事、公設辯護律師、財務長以及縣警長等職務，還有包括備受關注的A提案和C提案在內共6項提案。

另外，第5區選民還要投票決定該區的市參事。

舊金山選務處中文發言人李懿莊（Catherine Lee）說：”這次的選舉裡面，舊金山會更換新的投票系統，大部分選民不會覺得有甚麼分別，不過當他們去到投票站投票時，他們就會發現投票機跟過往有些不同，同時無障礙選舉標記機也和以往不同，比較方便。”

由於更換選舉系統的關係，選票方式選擇方式也做出調整，不同於以往是將選擇欄斷開的地方連接起來，這次則是在投票選擇上塗滿圓圈即可。

在舊金山華埠的建民中心，週二也陸續有選民前來投票，不過由於投票站沒有華語工作人員，部分長者特地前來投票，卻出現一些溝通問題。

這位首次投票的女士為了支持A提案而前來投票，不過她所屬的投票站其實並不在這裡，在工作人員的幫助下，改用臨時選票（provisional ballot），順利完成投票的初次體驗。

首次投票的選民說：”感覺挺好，而且覺得參加這種活動也是應該的，尤其這種選舉給予我們每個人公民的權利，我們都應該爭取參加，還有就是為老人，我們所有舊金山社區的老人爭取福利。”

也有選民表示，雖然這是只是地方選舉，對於舊金山的政治走向以及社區議題，重要性不亞於明年的總統大選。

有選民說：”選票上還是有很多重要議題，像是支持住房、無家可歸者問題，還有重要公職如新的地檢官，及第5區的市參事等。”

舊金山市府這次共發出約375,000份的郵寄選票，不過週二投票日早上為止，舊金山選務處只收到約7萬份選票，很多選民即使申請了郵寄選票，還是趕在投票日結束的最後期限才將選票寄出，或是乾脆親自到投票站或是投票中心將選票投入收集箱，因此投票率暫時無法估算。

李懿莊說：”很多選民都會在最後時刻才會做出決定，而且郵寄選票只有今天寄出，有蓋今天的郵戳，我們在星期五之前寄出的話，我們都會點算這些選票的，所以投票率是暫時無法預測的。”

選務處也提醒民眾在郵寄選票上記得簽名，而選擇當天遞交郵寄選票的選民，可以到市內任何一個投票站交回選票。

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