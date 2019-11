舊金山多項選舉提案初步點票結果

【KTSF】

以下是舊金山幾個比較受矚目的提案初步點票結果。

比較受關注的A提案建議發行6億元可負擔房屋公債,該提案需要3分之2贊成票才能獲得通過.

贊成 69%

反對 31%

B提案將市府老年及成人服務部改為殘障與老年服務委員會,需過半數贊成票。

贊成 77%

反對 23%

C提案建議推翻市府對電子煙的禁令,但會設立新的規範,該提案需過半數贊成票才獲通過。

贊成 19%

反對 81%

D提案建議向市內網的徵收每程1.5%共乘營業稅,及3.25%私乘營業稅,提案需3分之2贊成票。

贊成 67%

反對 33%

E提案建議放寬對100%可負擔房屋及教育工作者房屋的興建限制,需過半數贊成票。

贊成 75%

反對 25%

F提案建議對競選捐款及競選廣告訂立新的限制,需過半數贊成票。

贊成 76%

反對 24%

