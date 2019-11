舊金山修改餐館衛生評級方法 分紅黃綠三級須張貼門口（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山市參議會週二一致通過,修改有關餐館衛生評級方法,效法灣區多個縣的做法,將評級分為紅、黃、綠三級,並要求餐館將衛生評級張貼在門口當眼地方。

舊金山衛生部門現時對餐飲業衛生的評級方法是給予一個0至100的分數,以100分為滿分最乾淨,並且不要求餐館將評分展示在門口,華埠有一些餐廳都是將這個評分張貼在室內鋪面。

但衛生部表示,這套在15年前訂立的評分系統,反映不出餐飲業的衛生情況。

新法案規定,餐館必須把衛生評級張貼在門口當眼地方,新評級方法根據衛生部門在突擊檢查時有無發現餐館違反嚴重衛生條例造成公眾健康風險,如果無的話,衛生部就會發出綠色評級,表示”通過”(Pass),如果發現有一項違例,而餐館能將問題解決,一樣會批出綠色。

但是如果餐館被發現超過兩項違例,即使在場解決問題,都將被評為黃色,表示”暫時通過”(conditional pass),並必須在3日內再作檢查。

如果餐館被發現有違例,但又不採取行動解決,就會被評紅色”停業”(closed),必須立即關閉直至另行通知,店主有機會被吊銷牌照。

有華埠中餐餐館老闆,表示新評級法對他影響不大。

中餐館老闆James說:”應該沒甚麼影響,因為好多城市都是這樣做,最緊要保持乾淨就行。”

這個法案週二在市參議會通過後,將等待市長簽署。

現時在灣區多個縣,例如Alameda、 Contra Costa、Santa Clara、Sonoma等,都正採用這套分顏色的衛生評級。

