【KTSF】

東灣San Ramon一名女子報稱上週遭曾是她足球教練的男子性侵犯,案發時,女事主正為疑犯照看房屋。

疑犯名叫Luke Enna,他是San Ramon FC足球會的現任總監,也是資深的足球教練,疑犯曾在Dougherty Valley高中擔任助理足球教練。。

警方稱,他於10月30日被捕,他被指在10月27日清晨5時半左右在家中性侵犯女事主。

女事主現年18歲,她向警方報稱,她當時正為Enna照看房屋,但遭Enna多次性侵犯。

警方仍在調查案件,任何能提供消息的人士,請聯絡San Ramon警方,電話: (925) 973-2779。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。