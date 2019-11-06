San Mateo縣多市加稅提案獲選民支持過關

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中半島San Mateo縣週二有多項加稅提案送交選民表決，當中Brisbane市選民通過3項加稅提案，San Bruno選民通過加銷售稅提案，這些提案全部以大比數獲通過。

Brisbane市選民表決的B提案、C提案和E提案，只須簡單多數票就可獲通過，週二晚經點票後，全部以大比數通過。

B提案建議把酒店入住稅由12%調高至14%，週二以68.6%支持率獲通過。

C提案建議向Kinder Morgan石油儲存設施加徵商業牌照稅，提案以接近83%支持率獲通過。

E提案建議向市內的大麻業者徵收6%收益稅，用於警方執法及消防服務，提案以超過80%支持率獲通過。

San Bruno市的G提案建議調高銷售稅0.5%至9.75%，提案以超過61%的支持率獲通過。

Cabrillo聯合校區的加地稅I提案以74%的支持率獲通過，提案建議向業主徵收150元地稅，為期8年，預料每年能為校區集資170萬元。

紅木城校區的H提案似乎未能過關，這項提案需要3分之2選民投贊成票，建議向業主徵收149元地稅，為期12年，目前的支持率是65.6%。

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