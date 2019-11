San Mateo縣多市加稅提案獲選民支持過關

【KTSF】

中半島San Mateo縣週二有多項加稅提案送交選民表決,當中Brisbane市選民通過3項加稅提案,San Bruno選民通過加銷售稅提案,這些提案全部以大比數獲通過。

Brisbane市選民表決的B提案、C提案和E提案,只須簡單多數票就可獲通過,週二晚經點票後,全部以大比數通過。

B提案建議把酒店入住稅由12%調高至14%,週二以68.6%支持率獲通過。

C提案建議向Kinder Morgan石油儲存設施加徵商業牌照稅,提案以接近83%支持率獲通過。

E提案建議向市內的大麻業者徵收6%收益稅,用於警方執法及消防服務,提案以超過80%支持率獲通過。

San Bruno市的G提案建議調高銷售稅0.5%至9.75%,提案以超過61%的支持率獲通過。

Cabrillo聯合校區的加地稅I提案以74%的支持率獲通過,提案建議向業主徵收150元地稅,為期8年,預料每年能為校區集資170萬元。

紅木城校區的H提案似乎未能過關,這項提案需要3分之2選民投贊成票,建議向業主徵收149元地稅,為期12年,目前的支持率是65.6%。

查詢最新的點票結果,請點擊:https://www.smcacre.org/post/november-5-2019-election-results

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。