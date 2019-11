聖荷西市長牽頭要求PG&E轉以合作社營運（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

受到加州近年來山火和太平洋煤電(PG&E)刻意停電的行動困擾,由聖荷西帶頭20多個城市的市長和市議會,連署要求加州公用事業委員會(CPUC),將PG&E從上市公司轉變為民眾掌控的合作社形式營運。

20多個城市的市長和市議會連署簽名致函給CPUC,他們的城市都是由PG&E提供煤電服務,代表500萬人口,也是PG&E客戶總數的3分之1,由聖荷西市長Sam Liccardo帶頭發起的計畫,要CPUC在PG&E的破產計畫下重組公司。

在這項建議下,非牟利的合作社將以不超過500億買下PG&E,而這筆款項將從發行公債籌集,公債則以客戶的電費償還。

由顧客擁有的公用事業是較精簡的模式,將不用支付股息給股東,也不用支付聯邦稅,並可以免繳其他稅務,公司可以將寶貴的資金,用在迫切需要的設備改進和維修,這些都是PG&E目前忽略的。

PG&E在2017年給股東發了近8,000萬的股息,而並非用在改善設施。

Liccardo指出,PG&E本身也估計在未來十年,必須投資數百億在更新配備、預防山火和電腦保安方面,這是目前申請破產保護的公司無法籌集到的。

Liccardo也強調,這並不是一個新的概念,美國全國目前已經有900多個用戶擁有的公用事業,本次連署簽名代表城市包括奧克蘭(屋崙)、柏克萊、紅木城等,目前沒有包括舊金山。

舊金山本身有計畫購買PG&E在市內發電系統,但被PG&E拒絕,而舊金山市長辦公室表示,目前也還在和聖荷西市長繼續討論他的計畫。

PG&E則重申,公司是不出售的,PG&E發表聲明表示,知道有購買PG&E部分資產和改變公司的營運方式,但是強調這些計畫將不會創造一個更加安全的營運環境。

公司表示,會考慮顧客的長遠利益,目前著重在解決山火方面的賠償,和儘早離開破產程序,並將致力建立一個更加安全的PG&E。

