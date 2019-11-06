Orinda槍擊案後 市議會討論加強規管短租（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

上星期四晚，東灣Orinda市有一棟Airbnb出租的豪宅舉行Halloween派對，演變成致命槍擊慘案，就此事件，Orinda市議會週二晚在例會中，討論關於加強規管短租的問題。

一向以寧靜社區著稱的東灣小鎮Orinda，上星期四晚因為在一棟Airbnb出租豪宅發生致命槍擊案，導致至少5人死亡，3人受傷,立即引發居民對Airbnb短租規管的關注.

市議會也在週二晚的例會中討論該項議題，並聽取市民意見，不少市民都認為要更嚴格管理短租。

Orinda市政府計劃要求短租至少要租兩晚，而不是一晚，另外也不排除全面禁止短租，不過有市民認為，問題不在於Airbnb而是執法。

有市民說：”這與短租和Airbnb無關，是要真正執法的問題。”

還有受害者家人批評，Orinda警方當晚分別在9點19分和10點25分接到兩次關於派對太過吵鬧的投訴，但警方並沒有立即前往視察，才導致槍擊事件。

Orinda警方回應稱，因為當時在協助隔壁城市Lafayette優先處理一宗暴力罪案，而吵鬧事件是其次。

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