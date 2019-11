Orinda槍擊案後 市議會討論加強規管短租（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

上星期四晚,東灣Orinda市有一棟Airbnb出租的豪宅舉行Halloween派對,演變成致命槍擊慘案,就此事件,Orinda市議會週二晚在例會中,討論關於加強規管短租的問題。

一向以寧靜社區著稱的東灣小鎮Orinda,上星期四晚因為在一棟Airbnb出租豪宅發生致命槍擊案,導致至少5人死亡,3人受傷,立即引發居民對Airbnb短租規管的關注.

市議會也在週二晚的例會中討論該項議題,並聽取市民意見,不少市民都認為要更嚴格管理短租。

Orinda市政府計劃要求短租至少要租兩晚,而不是一晚,另外也不排除全面禁止短租,不過有市民認為,問題不在於Airbnb而是執法。

有市民說:”這與短租和Airbnb無關,是要真正執法的問題。”

還有受害者家人批評,Orinda警方當晚分別在9點19分和10點25分接到兩次關於派對太過吵鬧的投訴,但警方並沒有立即前往視察,才導致槍擊事件。

Orinda警方回應稱,因為當時在協助隔壁城市Lafayette優先處理一宗暴力罪案,而吵鬧事件是其次。

