【KTSF】

兩名謀殺案被告週日凌晨逃離Monterey縣監獄,警方週三表示,二人已落網,稍後會交待詳情。

二人自2018年開始被關押在Monterey縣監獄,他們分別因被控謀殺罪正等待審判。

警方說,他們分別屬於不同的黑幫組織,警方週一也公佈了二人逃獄的細節,他們在牢房洗手間的天花板上鑿出一個洞,之後從水管道內爬出牢房,並從監獄旁邊的工地逃到外面。

目前還不確定他們是否有借助其他人的幫忙。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。