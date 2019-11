【KTSF】

舊金山幾個比較受矚目的提案和職位競選的初步點票結果出爐,舊金山市長布里德成功連任,地檢官選舉票數太接近,尚未有結果。

布里德接任已故市長李孟賢餘下的任期即將屆滿,需要競選連任展開下一個任期,經過6輪的點票,布里德以68%的得票率成功連任,李愛晨(Ellen Lee Zhou)得票14.51%。

今次選舉中,選情最激烈的是舊金山地檢官選舉,博徹思(Chesa Boudin)暫時領先,得票率是32.91%,獲布里德委任為臨時地檢官的樂素詩(Suzy Loftus),得票率是30.84%,由於票數太接近,暫時勝負未定。

選務處收到的超過10萬張選票中,約12,000張,即有超過一成投票的選民投白票。

