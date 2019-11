港立會議員何君堯屯門遇襲 左胸受傷無大礙（視頻）

【i-CABLE】

香港立法會議員何君堯在屯門啟豐園附近被一名男子用刀刺傷,他和助手將對方制服報警。何君堯表示左胸受傷,只是皮外傷、無大礙,他兩名助手亦受傷送院。警方當場拘捕30歲涉案男子。

從網上片段看見,早上約8時許,何君堯在啟豐園街站派傳單,一名男子走近,送花和要求合照後,男子突然用刀向何君堯刺了一下。

何君堯和在場的人立即將他制服,該名男子不停叫罵。救護員到場幫何君堯做初步治療,之後送院,該名男子事後被拘捕。

何君堯在屯門醫院檢查後說無大礙,只是皮外傷,他的助手手指受傷,初部治理後已經出院,疑犯亦受傷送到屯門醫院,由警員押送檢查。

警方事後封鎖現場調查,探員檢獲懷疑涉案的十吋長刀、帽子及鮮花。鑑證科人員在場搜證掃指模,並撿起一件染血的白色恤衫。

何君堯發聲明指,現正留院接受手術治療,他指最近建制派被黑勢力威嚇所籠罩,辦事處和宣傳品被刑事毀壞,候選人被抹黑,週三早上是香港區議會直選上黑色的一天,候選人遭到兇徒蓄意襲擊,競選秩序已蕩然無存。他又說雖然受傷,但仍然會無畏無懼。

政府強烈譴責襲擊何君堯的行為,指香港是多元、包容社會,市民表達意見時應保持和平理性、互相尊重,政府亦絕不容忍任何暴力行為,警方會繼續嚴正執法,保障社會安寧。

何君堯參加今屆區議會選舉,在屯門樂翠選區,還有兩名候選人,包括蔣靖雯、盧俊宇。

