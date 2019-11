科大學生停車場墮下受傷 閉路電視片段公開（視頻）

【i-CABLE】

香港科技大學學生周梓樂受傷經過仍然要調查,領展公布十條當晚尚德停車場片段,由午夜近12時至1時多,停車場只有零星的人經過,亦見到消防員發現周梓樂的過程。

領展發布周梓樂墮樓時,停車場地下、二樓及三樓,共6部閉路電視片段,警方懷疑周梓樂是凌晨12時45分至1時多由3樓墮下,有線新聞台記者翻看3樓兩部閉路電視片段,在懷疑墮樓位置那邊,拍攝到有人經過,是凌晨1時1分45秒,一名黑衣人似踩滑板經過,不過他是向墮樓的另一方向行。

一分鐘後,2樓的閉路電視拍到一個影在車後面閃過,那個位置是周梓樂被發現的地面位置,30秒後一名黑衣男子在鏡頭前經過。

到1時零6分,兩名消防員出現,不夠一分鐘,一名深色衣服的男子帶著兩名消防員快步行過去、跨過2樓矮牆,去到周梓樂倒臥位置。

全部片段都是由當晚約晚上11時半至近2時,全晚不算太多人經過,亦看不到濃煙,3樓在凌晨零時44分,火警燈號開始閃,凌晨零時46分,見到兩名穿黑衣的人快步行過,到零時54分有一輛白色車駛入。

兩分鐘後,一名穿白T恤、深色短褲白鞋的男子按升降機,另一部閉路電視見到他之後入升降機,1時02分,兩名消防員上到3樓,分開左和右行,去左邊的消防員無行去墮樓的位置。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。