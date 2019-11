【KTSF 陳嘉琪報導】

汽車爆竊案肆虐灣區,東灣Fremont警方指,在11月的頭5天,一共接到45宗汽車爆竊案的報告,呼籲民眾小心提防。

Fremont警方發布這兩張圖片,指出在Farwell Drive週二清晨兩時至早上9時,又再發生多兩宗汽車爆竊案。

11月剛過去5天,市內已經累積發生至少45宗汽車爆竊案。

單在11月2日早上,Fremont的Niles社區一帶就有15宗汽車爆竊案報告。

警方表示,在Union City亦有同樣的案件,不排除是同一班罪犯所為。

警方呼籲市民不要留任何財物在車上,有任何案件資料的人士,請與警方聯絡。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。