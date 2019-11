【KTSF】

美國週二舉行地方選舉,民主黨在維珍尼亞州取得參眾兩院的多數議席,是25年來首次。

維珍尼亞州的州議會選舉點票結果顯示,民主黨在州政府的參眾兩院取得多數議席,連同民主黨在去年贏得州長選舉,是自1993年以來,首度完全掌控維珍尼亞州的立法和行政機關。

而在深紅州份肯塔基州進行的州長選舉,儘管特朗普最後呼籲投給共和黨候選人,兩黨候選人票數仍然難分難解,但民主黨候選人Andy Beshear在週二晚宣布以0.4個百分點贏得州長選舉,但競逐連任的共和黨Matt Bevin仍然未宣布敗選。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。