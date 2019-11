民主黨肯州維州大勝 顯示彈劾案無助共和黨選情

【KTSF 江良慧報導】

特朗普總統曾經表示,民主黨人對他展開彈劾調查,只會有助他競選連任,不過,民主黨週二在肯塔基和維珍尼亞州的選舉都取得重要勝利,顯示彈劾案並沒有對共和黨選情帶來幫助。

民主黨的Andy Beshear宣布勝出肯塔基州州長選舉,擊敗現任州長Matt Bevin。

Beshear說:”我已經完成競選工作,現在是管治的時候。”

全國各地的民主黨人都慶賀他當選,不過Bevin尚未承認落敗,並已經提出要重新點票。

2016年特朗普在這裡勝出30個百分點,但這次選情這麼激烈,似乎對共和黨不樂觀,不過他們似乎還是很放心。

共和黨聯邦眾議員Mike Johnson說:”我們一點也不擔心,你知道那些州長選舉是很個別的,很地方性的。”

特朗普在選舉前夕還親自到Lexington替Bevin站台,他的2020競選陣營就淡化選舉結果,只是稱讚特朗普令Bevin的選舉更有力量。

至於密西西比州長選舉,特朗普支持的候選人就勝出,特朗普和副州長彭斯都曾經到密州為Tate Reeves助選,不過在維珍尼亞州,民主黨就成功把一個紫色州,即兩黨支持率很接近的州,轉成藍色陣營。

民主黨州長Ralph Northam說:”對維珍尼亞州來說,這是興奮的日子,經過26年後,我們終於是藍色。”

有賴對明年大選也起關鍵性作用的市郊選民,民主黨人得以把維州參眾議會都翻盤,他們的競選綱領強調要加強槍管,把共和黨人希望取消的奧巴馬健保內聯邦醫療補助擴大。

