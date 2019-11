【i-CABLE】

美國正式申請退出應對氣候變化的《巴黎協定》,一年後生效,法國認為與中國加強應對氣候合作變得更重要,正訪華的法國總統馬克龍將與中國國家主席習近平簽署有關文件。

銳意退出《巴黎協定》的特朗普政府,於週一協定生效滿3年,開放申請退出的首日便啟動退出程序,國務卿蓬佩奧確認已向聯合國提交通知文件退出《巴黎協定》,重申協定損害美國經濟及競爭力,美國會繼續與全球夥伴合作,加強抵禦氣候變化影響的能力,以創新及開放市場達至減排。

美國是溫室氣體排放量排第二的國家,昔日促成《巴黎協定》並承諾減排,被視為應對氣候變化的關鍵角色,特朗普自前年揚言退出協定以來,一直有廣泛爭議,憂慮拖垮這項推動各國自訂減排計劃的協議,打擊全球應對氣候變化的努力。

民調顯示大多數美國人都關注氣候變化,甚至認為特朗普在應對氣候問題上做得太少,華府卻仍在可申請退出的期限一到,便第一時間提交通知退出。不過仍要經歷一年通知期,即是2020年11月4日,亦即下屆美國總統選舉後一日才生效,屆時白宮會否易主,亦可能左右美國會否重新加入《巴黎協定》。

正在訪華的法國總統馬克龍周三將與國家主席習近平簽署文件,表明《巴黎協定》不可逆轉,法國官員表示對美國的決定感到遺憾,指隨著美國退出協定,法中兩國加強應對氣候合作變得更重要。

