美國對外貿易赤字9月份下跌 5個月來新低

美國對外貿易赤字9月份下跌4.7%,跌至525億元,是5個月來新低。

美國對外貿赤減少,主要因為美國41年來首次石油出現盈餘,有接近3億美元,因為美國已轉變為一個能源生產國,以及來自中國和德國的入口貨品減少,都導致貿赤下跌,雖然如此,美國今年的貿赤仍然持續擴大,比去年更甚。

美國入口9月份下跌近1%,主要是美國減少向外國購買手機、玩具、體育用品、半導體、汽車和石油等。

美國的出口也下跌1.7%,其中大豆出口勁減十億美元,雖然美中貿易戰導致大豆買賣有干擾,但今年的大豆出口仍然高過去年,因為中國是美國農產品主要市場,另外汽車出口也下跌。

至於美國對華外貿逆差今年頭9個月比對去年同期下跌13.4%,跌至289億美元,自貿易戰以來,美中兩國的出入口數據每個月都大幅波動。

有分析指出,由於美國實施更高的關稅,因此美國對華外貿逆差下跌,可以抵銷美國與其他國家,好像墨西哥、南韓、日本和越南越來越大的貿易差距。

