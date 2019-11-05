美國對外貿易赤字9月份下跌 5個月來新低

【KTSF】

美國對外貿易赤字9月份下跌4.7%，跌至525億元，是5個月來新低。

美國對外貿赤減少，主要因為美國41年來首次石油出現盈餘，有接近3億美元，因為美國已轉變為一個能源生產國，以及來自中國和德國的入口貨品減少，都導致貿赤下跌，雖然如此，美國今年的貿赤仍然持續擴大，比去年更甚。

美國入口9月份下跌近1%，主要是美國減少向外國購買手機、玩具、體育用品、半導體、汽車和石油等。

美國的出口也下跌1.7%，其中大豆出口勁減十億美元，雖然美中貿易戰導致大豆買賣有干擾，但今年的大豆出口仍然高過去年，因為中國是美國農產品主要市場，另外汽車出口也下跌。

至於美國對華外貿逆差今年頭9個月比對去年同期下跌13.4%，跌至289億美元，自貿易戰以來，美中兩國的出入口數據每個月都大幅波動。

有分析指出，由於美國實施更高的關稅，因此美國對華外貿逆差下跌，可以抵銷美國與其他國家，好像墨西哥、南韓、日本和越南越來越大的貿易差距。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。