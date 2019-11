民調指特朗普在搖擺州選情仍具競爭力

【KTSF 江良慧報導】

最新的民意調查顯示,雖然特朗普總統在全國的整體滿意度偏低,而且也有可能被彈劾的風險,但在一些對他競選連任最關鍵的搖擺州份,他就仍然具有競爭力。

由紐約時報和紐約Sienna大學所進行的民調顯示,共和黨在2016年勝出的6個選情最接近的州份,分別是密西根、賓夕法尼亞州、威斯康辛州、佛羅里達州、阿利桑納和北卡羅萊納州,在註冊選民中,特朗普平均比拜登落後兩個百分點,但比華倫領先兩個百分點,也是2016年他贏希拉莉的同樣差距。

民調也顯示,在註冊選民中,桑德斯和特朗普爭持不下,但在可能的選民中,桑德斯民調落後特朗普。

雖然特朗普的全國民意支持率一直維持在40出頭的低位,平均比拜登落後接近9個百分點,但2016年的大選顯示,一些關鍵搖擺州的情況很不同,當年雖然特朗普在全國普選票輸兩個百分點,但他就全拿以上6個搖擺州。

報導指,假設其他州分和2016年的選情不變,民主黨要入主白宮,必定要在在6個搖擺州中取得至少3個州。

