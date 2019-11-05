民調指特朗普在搖擺州選情仍具競爭力

【KTSF 江良慧報導】

最新的民意調查顯示，雖然特朗普總統在全國的整體滿意度偏低，而且也有可能被彈劾的風險，但在一些對他競選連任最關鍵的搖擺州份，他就仍然具有競爭力。

由紐約時報和紐約Sienna大學所進行的民調顯示，共和黨在2016年勝出的6個選情最接近的州份，分別是密西根、賓夕法尼亞州、威斯康辛州、佛羅里達州、阿利桑納和北卡羅萊納州，在註冊選民中，特朗普平均比拜登落後兩個百分點，但比華倫領先兩個百分點，也是2016年他贏希拉莉的同樣差距。

民調也顯示，在註冊選民中，桑德斯和特朗普爭持不下，但在可能的選民中，桑德斯民調落後特朗普。

雖然特朗普的全國民意支持率一直維持在40出頭的低位，平均比拜登落後接近9個百分點，但2016年的大選顯示，一些關鍵搖擺州的情況很不同，當年雖然特朗普在全國普選票輸兩個百分點，但他就全拿以上6個搖擺州。

報導指，假設其他州分和2016年的選情不變，民主黨要入主白宮，必定要在在6個搖擺州中取得至少3個州。

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