【KTSF】

3名母親連同6名小孩,當中包括一對6個月大的孿生嬰兒,週一日在墨西哥北部一個偏遠地區出行時被殺,死者全是美國公民。

根據CNN的報導,受害人的一位親戚表示,受害人有雙重公民身份,而且都是摩門教徒,當時正從索諾拉(Sonora)搬到奇瓦瓦(Chihuahua)。

墨西哥國安部長表示,毒販可能是認錯人,向受害人乘坐的3輛車槍擊和和縱火,造成至少3名母親和6名小孩死亡,還有7名兒童受傷,被送到亞利桑那州的醫院治療。

