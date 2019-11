上訴法官裁定特朗普須交出過去8年報稅表

【KTSF 張麗月報導】

一個聯邦上訴法庭週一下令特朗普總統必須向紐約州交出過去8年的報稅表。

特朗普就聲稱,他享有現任總統的絕對特權,可以獲得豁免,因此他準備將官司打到去聯邦最高法院。

紐約聯邦第二巡迴上訴法庭三人合議庭週一一致裁定,現任總統不可以獲得無限度的”總統非常豁免權”,來避免受到檢控或刑事調查。

該合議庭認為,總統豁免權並不能阻止州政府執行大陪審團的傳票,要第三方交出非特權性質的材料。

本案控方是曼克頓地檢官Cyrus Vance Jr.,他要求特朗普的會計師樓Mazars交出過去8年特朗普的公司及個人報稅表,以便紐約州調查在2016年大選前,兩名聲稱同特朗普有路的女性收了封口費的事。

紐約州檢察當局要查特朗普組織在當中充當什麼作用。

特朗普於是提出訴訟,阻擋地檢官辦公室在9月時向Mazars會計師樓發出的傳票。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。