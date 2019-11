【i-CABLE】

剛剛過去的週末,舊金山發生最少兩宗童黨搶劫案,受害人都是亞裔,年紀最小的受害人只得13歲。

警方資料顯示,星期六下午5點幾,5個非洲裔少男少女在北岸區Lombard街600號路段的一個公園,搶劫3名分別13歲和14歲的華裔少年。

警方表示,其中兩個賊人從後面箍著一個少年的頭,又將另一個少年按在地上,然後5個賊人一起搶劫受害人,搶走了兩部手機。

另一宗童黨搶劫案星期日發生,現場是Balboa捷運站附近,Mission街夾Persia Avenue,星期日上午十點幾,4個十多歲的賊人搶劫3個亞裔少年,警方後來拘捕了其中3個疑犯,並尋回搶走了的財物。

