誰是矽谷最大地主 答案可能讓人吃驚（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

矽谷最大的地主是誰?答案可能讓人吃驚。

根據The Mercury News報導,持有矽谷最高價值土地的不是大型發展商,也不是高科技公司,更不是哪位富豪,而是位於Palo Alto的史丹福大學。

根據Santa Clara縣2018年的估值報告,史丹福持有197億美元的物業,遠比名列第二的蘋果公司持有近90億美元物業,以及名列第三的Google持有75億美元物業,還要高出許多,也比Google、Apple 和Intel三家公司物業的總和還高。

該報導指出,史丹福在Santa Clara縣擁有的土地就超過5,000英畝,有大學校園、購物中心、科技辦公樓、公寓建築,以及整片居民社區,還要加上根據加州法律不需要課徵物業稅的學術和醫療建築、學生宿舍以及教職員出租校舍等。

部分本地和全國媒體共同合作分析了Santa Clara縣2018財政年度每一項物業紀錄,發現史丹福大學的物業包括147億元的學術、醫療、商業及其他非民居用土地,11億元的獨立房屋,這部分就有超過700間房,8.81億元的多單位居民樓,以及31億元的機器設備,與其他可課稅的物業總計約197億美元,以土地價值計算,成為矽谷最大地主。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。