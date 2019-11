【KTSF】

舊金山州立大學旁邊的Stonestown購物中心商舖頻頻換血,最新消息指購物中心業主有意在該處增加住房。

根據《舊金山紀事報》報導,Stonestown的業主Brookfield Properties公司,在更新大量的零售商舖和娛樂場所之後,打算興建住房,早前該公司和Stonestown附近居民召開首次會議,收集Stonestown的發展建議。

報導引述Brookfield的發展副總裁指,未來的發展會包括住房,但暫時未有定案,並指計劃在未來半年和更多居民、商戶和社區團體會面收集建議,才在明年春季向市府提交發展申請。

