週二選舉日 舊金山多個民選官職及提案受關注

週二是選舉日,來看看舊金山有那些民選官職選舉,以及那些公投議題受到關注。

目前有6位候選人競逐舊金山市長一職,包括競選連任的市長布里德,兩位華裔候選人李愛晨和彭德慧。

不過根據舊金山紀事報報導,布里德有非常高的機率再度當選新一任市長。

另外值得關注的是第五區市參事選舉,因為它將影響市參會的政治組成,兩位主要競爭者是現任市長布里德任命的市參事蒲慧理(Vallie Brown),以及租客維權人士Dean Preston,華裔居民不多的第五區,這次罕見地出現華裔參選人林朗禧(Ryan Lam),林朗禧剛滿18歲,是共和黨籍。

而舊金山這次選戰最激烈的非地檢官莫屬,候選人之一的樂素詩,她受到布里德的委任,10月18日起接替辭職的George Gascon,擔任臨時地檢官至今年年底,引發外界爭議。

不過近期地檢官選舉又發生其他事件,多名市參事及警察委員會委員譴責舊金山警察協會兩星期內投放65萬元,攻擊另一名候選人博徹思(Chesa Boudin),企圖影響選舉結果。

另兩個候選人則是李多福(Leif Dautch)和湯曉慧(Nancy Tung)。

教育委員會有7名成員,林謙悅(Jenny Lam)是當中唯一的華裔委員,今次選舉,她將會同另外兩人Robert Coleman和Kirsten Strobel爭取教育委員一席。

這次公投則有六大提案,受爭議的包括A提案,建議推出6億美元債券,未來四年建造約2,800間可負擔房屋。

C提案之前也曾引發爭議,之前由電子煙大廠Juul贊助,建議推翻舊金山電子煙銷售禁令,容許向部分人出售電子煙。

B提案則與老人和殘疾人士市府服務部門改名相關,D提案則將針對Uber、Lyft乘車多課徵1.5%到3.25%的稅。

E提案則是要求公共土地100%建造可負擔教育房屋,F提案則是要求揭露政治獻金。

