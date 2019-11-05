舊金山地檢官候選人博徹思指警察工會圖干預選舉結果（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

週二是選舉日，舊金山最矚目的非地檢官選戰莫屬，多名市參事及警察委員會委員等，週一齊聲譴責舊金山警察工會在兩星期內投放65萬元，攻擊其中一名候選人博徹思，指警察工會企圖干預選舉結果。

多名進步派市參事及社區組織代表在市府門前集會，譴責舊金山警察工會在選舉前兩星期，成立一個獨立的支出委員會，並花費超過65萬，去製作宣傳單張及廣告，攻擊地檢官候選人之一的博徹思，其中一款單張印有”博徹思是罪犯及幫派成員的地檢官首選”，來攻擊博徹思。

市參事李麗嫦（Sandra Lee Fewer）的丈夫是退休警員，她表示，無法想像工會將警員賺來的辛苦錢用來攻擊他人，企圖影響選舉結果。

李麗嫦說：”我非常震驚，警察工會用會費做出這樣的行為，製造謊言及攻擊，而不是將錢用在警員身上，這是企圖買起民主，買起選舉的做法，實際上大部分警員都不住在舊金山，工會的做法真能反映舊金山居民的意見嗎？”

警察工會主席Tony Montoya回覆本台查詢時指，博徹思從未檢控過一宗案件，明顯沒有經驗，他一旦當選，暴力的幫派成員、性罪犯及殺人犯就不能長久遠離舊金山社區，如果沒有發生交通意外，博徹思就不會檢控受藥物及酒精下駕駛的初犯者，以上的都是博徹思的危險主張。

他認為，博徹思顯然未能勝任地檢官一職。

博徹思是公辯律師，近日有民調顯示，他的支持度暫時領先其他3名候選人湯曉慧、樂素詩及李多福。

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