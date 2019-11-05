舊金山匪徒駕車撞車庫入屋爆竊 華裔婆婆躲起報警（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山Excelsior區一間民宅週六早上被人強行開車撞破車庫大門，再闖入屋內搜掠，當時在屋內的81歲華裔婆婆受驚過度，隨即躲起來，並報警求助。

根據警方資料顯示，Madison街300號路段一間民宅，在11月2日早上約9時半被匪徒爆竊。

本台週一到訪現場，不少鄰居都指，遇劫的是這間綠色的民宅，不過週一並沒有人應門，而被撞破的車庫大門已經維修好。

有消息來源向本台透露，週六早上，81歲的華裔婆婆當時在家，她突然聽到門口有被撞擊的聲音，以為是有小孩在玩電動車之類的，就不以為意。

誰知道撞擊聲沒有停下來，婆婆就走到車庫查看，發現有人正不斷踢向前門。

有不願上鏡的鄰居表示，匪徒有兩個人，一人踢門，另一個就開著一輛車撞破車庫的門，匪徒然後進入屋內，盜取大約300元的現金。

由於案發時是週六早上，不少聽到巨響的鄰居隨即報警。

而目擊一切的婆婆非常害怕，為了安全起見，她立即逃到後花園躲避，並且報警求助。

這位鄰居指，她當時不在場，但他們住的這一個路段，今年至今已經發生過3宗入屋行劫案，而且附近民宅亦不斷傳來遇劫的消息。

鄰居Maeva Alvarez說：”住在我旁邊的叔叔被人入屋行劫過，我知道這條街上的另一間屋，屋主是一名警察，他的家亦被人爆竊過，這些案件令人心碎，我姊妹的汽車又在這被人爆竊，這裏以前是很安全的，至少在舊金山裏是很安全的。”

警方表示，匪徒是一名年約20歲的非洲裔女子，在搜掠民宅後，便開著一輛Sedan汽車逃走。

有鄰居向本台透露，匪徒所駕駛的汽車是一輛失車，警方至今仍未拘捕任何人，有案件資料人士，請致電(415)575-4444與警方聯絡。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。