舊金山匪徒駕車撞車庫入屋爆竊 華裔婆婆躲起報警（視頻）

舊金山Excelsior區一間民宅週六早上被人強行開車撞破車庫大門,再闖入屋內搜掠,當時在屋內的81歲華裔婆婆受驚過度,隨即躲起來,並報警求助。

根據警方資料顯示,Madison街300號路段一間民宅,在11月2日早上約9時半被匪徒爆竊。

本台週一到訪現場,不少鄰居都指,遇劫的是這間綠色的民宅,不過週一並沒有人應門,而被撞破的車庫大門已經維修好。

有消息來源向本台透露,週六早上,81歲的華裔婆婆當時在家,她突然聽到門口有被撞擊的聲音,以為是有小孩在玩電動車之類的,就不以為意。

誰知道撞擊聲沒有停下來,婆婆就走到車庫查看,發現有人正不斷踢向前門。

有不願上鏡的鄰居表示,匪徒有兩個人,一人踢門,另一個就開著一輛車撞破車庫的門,匪徒然後進入屋內,盜取大約300元的現金。

由於案發時是週六早上,不少聽到巨響的鄰居隨即報警。

而目擊一切的婆婆非常害怕,為了安全起見,她立即逃到後花園躲避,並且報警求助。

這位鄰居指,她當時不在場,但他們住的這一個路段,今年至今已經發生過3宗入屋行劫案,而且附近民宅亦不斷傳來遇劫的消息。

鄰居Maeva Alvarez說:”住在我旁邊的叔叔被人入屋行劫過,我知道這條街上的另一間屋,屋主是一名警察,他的家亦被人爆竊過,這些案件令人心碎,我姊妹的汽車又在這被人爆竊,這裏以前是很安全的,至少在舊金山裏是很安全的。”

警方表示,匪徒是一名年約20歲的非洲裔女子,在搜掠民宅後,便開著一輛Sedan汽車逃走。

有鄰居向本台透露,匪徒所駕駛的汽車是一輛失車,警方至今仍未拘捕任何人,有案件資料人士,請致電(415)575-4444與警方聯絡。

