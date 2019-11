【KTSF】

大家週二外出時,是不是看到一片灰濛濛呢?原來是北加州Ranch山火的煙霧隨風飄到灣區。

灣區空氣質素管理局對灣區發出空氣質量預警,週二和週三生效,Redding以南發生山火,由於現在吹北風,煙霧隨風從北向南吹到灣區,灣區週二空氣質素屬於中等,預料週三也會出現霧霾。

但當局表示,污染空氣的微粒子數量應該不會超出聯邦衛生標準。

空氣質素管理局呼籲大家,盡量留在室內關好門窗,直到煙霧散去。

天氣方面,國家氣象局表示,本週灣區氣溫較暖,週末氣溫將升至華氏70多度至80多度,較正常水平高出10到15度,預測未來兩星期都不會下雨。

