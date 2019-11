Orinda派對槍擊案 受害人家屬不滿警方遲到場

【KTSF】

東灣Orinda市Halloween派對槍擊案,導致5死4人受傷,有受害人家屬不滿警方在案發當晚很遲才到場,警方作出解釋。

位於Orinda市中心噴泉的悼念範圍不斷擴大,Orinda居民、槍擊案死者的家人朋友到場悼念受害人。

有受害人家屬不滿警方在案發當晚很遲才到場,警方解釋,當晚9時19分收到鄰居報警投訴,舉行Halloween派對的那間短租屋聲浪太大,到10時25分再收到鄰居的嘈音投訴。

警方承認在收到第一個投訴電話後一個半小時才去現場,那時剛剛發生了槍擊案。

警方解釋,當晚在鄰近的Lafayette市發生入屋搶劫案,3個賊人打傷一名屋主,並搶走財物,及劫走屋主的車離開。

附近城市的警員,包括Orinda的警員協助處理這宗暴力搶劫案,警方指相比嘈音投訴,他們會先優先處理暴力案件。

