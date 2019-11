特朗普彈劾調查案 兩外交官閉門作證文本公開

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院屬下的小組週一首次公開特朗普總統彈劾案調查,兩名時任外交官員閉門作證的內容文本。

眾議院屬下的情報監察及外交事務小組,週一公開前美國駐烏克蘭大使Maria Yovanovitch和國務卿蓬佩奧的前任助理Michael McKinley,在特朗普彈劾案調查中閉門作證的內容文本。

眾議院屬下小組的民主黨領袖表示,這兩名政客作證反映出,總統的盟友”污染”美國的外交政策,而這些人透過不正常的後門,去達到特朗普的個人和政治目的,而特朗普也企圖為自己的政治利益而操控權力。

民主黨領袖又說,這些作證也顯示,特朗普與他的助手誤導公眾,並誹謗在今年初被召回的Yovanovitch。

她較早時向眾議院閉門作證,而週一公布的證詞文本顯示,是特朗普的私人律師朱利安尼背後出手搞到將她撤職,她在去年底就得知朱利安尼與時任烏克蘭檢察官魯辰科多次會晤,要聯手做某的事情,當中包括整治她,因為駐烏克蘭的美使館

曾設法令烏克蘭總檢察處掃除貪腐。

Yovanovitch本人及國務院一些官員,對朱利安尼的作為甚表關注,但朿手無策,她的證詞又指朱利安尼散播謠言抹黑她,包括指她與特朗普作對,及指她阻撓對烏克蘭涉嫌干預2016年美國大選,以及阻撓對拜登父子的調查。

她指特朗普聽信朱利安尼與魯辰科的說詞而將她撤職。

McKinley的證詞就指,不值Yovanovitch被人抹黑,於是直接向國務卿蓬佩奧及其他高層官員建議發表公開聲明,挺這位同事,但有國務院官員向他表示,他們不願為Yovanovitch招來不必要的注意力。

他也表明,不滿特朗普為了政治目的,而將職業外交官擺上枱,McKinley最後因為反對特朗普政府在烏克蘭通話事件中的作為而辭職。

特朗普就指,她的表現一直不好,此外特朗普也認為,向外國政府尋求利益輸送做政治交易沒有錯處,也不算是可彈劾的行為。

