特朗普彈劾調查案 兩外交官閉門作證文本公開

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院屬下的小組週一首次公開特朗普總統彈劾案調查，兩名時任外交官員閉門作證的內容文本。

眾議院屬下的情報監察及外交事務小組，週一公開前美國駐烏克蘭大使Maria Yovanovitch和國務卿蓬佩奧的前任助理Michael McKinley，在特朗普彈劾案調查中閉門作證的內容文本。

眾議院屬下小組的民主黨領袖表示，這兩名政客作證反映出，總統的盟友”污染”美國的外交政策，而這些人透過不正常的後門，去達到特朗普的個人和政治目的，而特朗普也企圖為自己的政治利益而操控權力。

民主黨領袖又說，這些作證也顯示，特朗普與他的助手誤導公眾，並誹謗在今年初被召回的Yovanovitch。

她較早時向眾議院閉門作證，而週一公布的證詞文本顯示，是特朗普的私人律師朱利安尼背後出手搞到將她撤職，她在去年底就得知朱利安尼與時任烏克蘭檢察官魯辰科多次會晤，要聯手做某的事情，當中包括整治她，因為駐烏克蘭的美使館

曾設法令烏克蘭總檢察處掃除貪腐。

Yovanovitch本人及國務院一些官員，對朱利安尼的作為甚表關注，但朿手無策，她的證詞又指朱利安尼散播謠言抹黑她，包括指她與特朗普作對，及指她阻撓對烏克蘭涉嫌干預2016年美國大選，以及阻撓對拜登父子的調查。

她指特朗普聽信朱利安尼與魯辰科的說詞而將她撤職。

McKinley的證詞就指，不值Yovanovitch被人抹黑，於是直接向國務卿蓬佩奧及其他高層官員建議發表公開聲明，挺這位同事，但有國務院官員向他表示，他們不願為Yovanovitch招來不必要的注意力。

他也表明，不滿特朗普為了政治目的，而將職業外交官擺上枱，McKinley最後因為反對特朗普政府在烏克蘭通話事件中的作為而辭職。

特朗普就指，她的表現一直不好，此外特朗普也認為，向外國政府尋求利益輸送做政治交易沒有錯處，也不算是可彈劾的行為。

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