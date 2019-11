將軍澳有人聚集 警施放催淚彈驅散（視頻）

【i-CABLe】

香港將軍澳週二晚上有人聚集,警方施放催淚彈驅散。

晚上約11時,一批街坊裝束的人在將軍澳廣明苑附近聚集,部分人組成傘陣,向在場戒備的防暴警員擲磚。

警方舉起藍旗,警告在場人士正參與集結,到大約11時10分向廣明苑樓下一條行人通道發射催淚彈驅散人群,之後才舉起黑旗警告會發射催淚彈,在場人士未有散去。

到凌晨12時仍有大批人聚集指罵警員,有警員在尚德?停車場高層一度向地下的人舉槍。同一時間有人在新寶城用綠色鐳射筆照向警員,廣明苑就有人用長竹、膠馬等雜物築起防線。

凌晨 12 時半警員一度撤離,大批人從廣明苑搬出雜物,包括床墊、木板、單車等堵路,又在巴士總站搬走巴士站牌。數分鐘後,防暴警察於一個街口外的唐明街及唐俊街交界發射催淚彈,人群退回廣明苑外繼續聚集,警察在屋苑外的十字路口戒備。

