【KTSF】

南灣Gilroy市一名兩歲女童週日早上在家中的浴缸浸死,其母親報稱涉案已被警方拘捕。

案發於Westwood Drive 7900號路段一幢住屋,35歲涉案婦人Marcie Montelongo週日早上11時半報警,指稱她在浴缸浸死了兩歲女兒,警員到場後,在注滿水的浴缸中發現女童,當時已無生命跡象。

消防員即場對女童急救,但她在送院後不久宣告不治。

警員到達時,Montelongo並不在住屋中,警員稍後在Miller大街夾First街發現婦人,她據報當時再向警員承認犯案,立即被警員拘捕。

