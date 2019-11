第8屆”科學突破獎” 華裔生Jeffery Chen憑天文影片獲獎（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

第8屆”科學突破獎”週日在NASA的Ames研究中心舉行,中半島Burlingame高中17歲華裔中學生Jeffery Chen,在國際影像比賽中獲獎,贏得了25萬元獎學金。

Chen說:”專注於地球之外的事物真的很酷,我認為重要的是,我們也要保護我們擁有的東西,因此我認為在大學裡,我將繼續專注於環境科學。”

Chen的獲獎影片解釋了天文學中的中微子粒子,這是一種近乎無質量、以光速在太空中前進的亞原子粒子,因此又被稱作”幽靈粒子”(ghost particles),中微子粒子可以穿過行星、恆星和星際塵埃,科學家透過觀察它們的行進過程,一窺太陽系以外的宇宙活動。

Chen說,他小學參觀完天文館後,就深深地對天文學著迷,從7年級開始從事影像製作,為他學校的電視台製作”今日科學”節目,並當主持人。

Chen此次獲獎,將獲得25萬元的大學獎學金,他的老師也有5萬元獎金,他的高中Burlingame高中將獲得10萬元,建立新的科學實驗室,而他最近正要申請大學,目標是史丹佛大學。

科學突破獎又被稱為科學界的奧斯卡獎,週日有相當多科技界名人共襄盛舉,包括Facebook首席執行官Mark Zuckerberg,和他的妻子Priscilla Chan,Google聯合創辦人Sergey Brin等。

這個獎項是由俄羅斯億萬富翁及慈善家Yuri Milner創立,表彰生命科學、物理學、數學領域的世界頂級科學家,每項獎金300萬美元。

點擊此處觀看Jeffery Chen獲獎短片

