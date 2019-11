習近平晤林鄭月娥 充分肯定對方工作

【i-CABLE】

中國國家主席習近平週日晚在上海會見香港行政長官林鄭月娥,對她表示高度信任,又說止暴制亂、恢復秩序,是香港當前最重要的任務。

新華社報道,正在上海的習近平,與出席中國國際進口博覽會的林鄭月娥會面,習近平聽取林鄭月娥對香港近期局勢的匯報後說,修例風波已持續了5個月,林鄭月娥帶領特區政府恪盡職守、努力穩控局面,改善社會氣氛,做了大量艱辛工作,中央高度信任林鄭月娥,充分肯定她和管治團隊的工作。

習近平又說,止暴制亂、恢復秩序,仍然是香港當前最重要的任務,依法制止和懲治暴力活動,是維護香港廣大民眾的福祉,要堅定不移,同時要做好與社會各界對話,和改善民生等工作,希望香港社會各界全面準確貫徹”一國兩制”方針和《基本法》,齊心協力,共同維護香港繁榮穩定。

一起出席會面的,還有中央辦公廳主任丁薛祥、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、外長王毅及公安部部長趙克志。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。