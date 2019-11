【KTSF】

兩名殺人疑犯週日早上從Monterey縣監獄逃脫,警方呼籲有線索的民眾與警方聯絡,警方已懸紅5,000元,獎償提供消息協助警方破案的市民。

兩名逃犯都是年約19歲,分別是Santos Fonseca和Jonathan Salazar。

警方指,二人都是危險人物,從2018年起被囚禁,他們因被控不同的謀殺案及涉及其他暴力罪行,正各自等候上庭。

兩人身高都是5呎7吋,黑髮棕眼,Fonseca體重150磅,Salazar體重則是170磅。

Monterey縣警還在調查兩人是如何逃獄成功,呼籲有線索的民眾與警方聯絡,電話:(831)755-3722。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。