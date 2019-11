特朗普冀在美國簽署首階段中美貿易協議

【i-CABLE】

特朗普總統表示,如果跟中國達成首階段貿易協議,將會在美國簽署,美國商務部長羅斯則稱短期內會批出向華為供貨的許可。

早前提出在艾奧瓦州與國家主席習近平簽署首階段貿易協議,特朗普再被問到地點選定了沒有,正在曼谷出席東盟會議的商務部長羅斯接受彭博訪問時,也對中美本月簽署首階段協議感到樂觀,但亦不排除可能會延遲些許。

他又指簽署地點除了艾奧瓦州,也可能是夏威夷、阿拉斯加,甚至中國。

羅斯又稱協議內容尤其複雜,目前需要確保雙方正確、清晰及詳盡理解協議中,各自同意的內容,強調談判進展良好,但他不肯確定會否暫緩原定下月中對中國加徵的關稅,至於下一階段的貿易協議,取決於中方的立法及執行機制。

羅斯又透露商務部目前接獲260份向中國電訊商華為供貨的特許證申請,數字超乎預期,短期內將會批出,美國商務部5月以威脅國家安全為由,把華為列入貿易黑名單,其後兩次發出臨時許可,延遲執行禁令至本月中。

