特朗普彈劾調查風波告密者願接受共和黨書面提問

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舉報特朗普總統向烏克蘭施壓的告密者提出，願繞過眾議院，直接接受共和黨議員書面提問，強調告密目的是說出真相，與政黨鬥爭無關。

共和黨多番批評掌控眾議院的民主黨，訂出的彈劾調查規則不公，包括限制盤問證人的機會。

告密者代表律師提出折衷辦法，直接回應議員書面提問，更表明議員在委員會內需要遵從眾議院規則，但他與告密者在議會外則不用，書面回答仍會宣誓作實，但也訂出一些議會外的規矩，包括不能涉及查詢告密者身分，指共和黨議員過去一直打探，可能會危及告密者及家人，亦不准提出不恰當的問題。

建議已向委員會的共和黨副主席提出，律師強調只是說出事實，與政黨無關，也非以彈劾為目標，將合作以確保調查按事實進行，而非由政黨政治主導，但特朗普則表明，有必要公開告密者的身分。

對於有指最新民調反映，約一半民眾支持彈劾特朗普，他回應指大家應看看”真民調”，但沒有再引述出處或數據，重申調查為騙局，必須中止。但白宮顧問康韋則不肯直接回應，特朗普是否與烏克蘭交換條件，以調查拜登換取軍事援助。

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