特朗普彈劾調查風波告密者願接受共和黨書面提問

【i-CABLE】

舉報特朗普總統向烏克蘭施壓的告密者提出,願繞過眾議院,直接接受共和黨議員書面提問,強調告密目的是說出真相,與政黨鬥爭無關。

共和黨多番批評掌控眾議院的民主黨,訂出的彈劾調查規則不公,包括限制盤問證人的機會。

告密者代表律師提出折衷辦法,直接回應議員書面提問,更表明議員在委員會內需要遵從眾議院規則,但他與告密者在議會外則不用,書面回答仍會宣誓作實,但也訂出一些議會外的規矩,包括不能涉及查詢告密者身分,指共和黨議員過去一直打探,可能會危及告密者及家人,亦不准提出不恰當的問題。

建議已向委員會的共和黨副主席提出,律師強調只是說出事實,與政黨無關,也非以彈劾為目標,將合作以確保調查按事實進行,而非由政黨政治主導,但特朗普則表明,有必要公開告密者的身分。

對於有指最新民調反映,約一半民眾支持彈劾特朗普,他回應指大家應看看”真民調”,但沒有再引述出處或數據,重申調查為騙局,必須中止。但白宮顧問康韋則不肯直接回應,特朗普是否與烏克蘭交換條件,以調查拜登換取軍事援助。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。