匪徒劫走洗衣公司貨車 聖荷西警員制服恐被盜

【KTSF 陳嘉琪報導】

一名匪徒上星期五早上在南灣聖荷西劫走一輛洗衣公司的小型貨車，而車上載有超過60套聖荷西警員的制服，貨車前日被尋回，但未知道車上制服有沒有失竊，有安保專家指，制服被盜可能對社區構成危險。

聖荷西警員仍尋找涉嫌劫走洗衣公司貨車的匪徒，貨車上有超過60套警員的制服，有消息指，車上更有寫有名字及電話號碼的單據。

警方表示，該名匪徒上星期五早上在Rebecca Way接近一輛洗衣公司貨車，並將司機趕下車，劫走貨車。

警方指，匪徒劫車時並沒有使用武器威嚇司機，暫時未確認匪徒是否知道聖荷西警局使用該間洗衣公司的服務。

有保安專家表示，如果這些制服落入不法分子手中，可能會有人假扮警員犯事，甚至可能有不滿警員的人藉此向他們報復，對社區構成一定的危險。

警方仍在點算有沒有制服失蹤，警方仍未公布有關匪徒的任何消息。

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