匪徒劫走洗衣公司貨車 聖荷西警員制服恐被盜

【KTSF 陳嘉琪報導】

一名匪徒上星期五早上在南灣聖荷西劫走一輛洗衣公司的小型貨車,而車上載有超過60套聖荷西警員的制服,貨車前日被尋回,但未知道車上制服有沒有失竊,有安保專家指,制服被盜可能對社區構成危險。

聖荷西警員仍尋找涉嫌劫走洗衣公司貨車的匪徒,貨車上有超過60套警員的制服,有消息指,車上更有寫有名字及電話號碼的單據。

警方表示,該名匪徒上星期五早上在Rebecca Way接近一輛洗衣公司貨車,並將司機趕下車,劫走貨車。

警方指,匪徒劫車時並沒有使用武器威嚇司機,暫時未確認匪徒是否知道聖荷西警局使用該間洗衣公司的服務。

有保安專家表示,如果這些制服落入不法分子手中,可能會有人假扮警員犯事,甚至可能有不滿警員的人藉此向他們報復,對社區構成一定的危險。

警方仍在點算有沒有制服失蹤,警方仍未公布有關匪徒的任何消息。

