Orinda短租豪宅爆血案 Airbnb發聲明禁租屋辦派對

在Halloween發生的Orinda短租豪宅槍擊案,有一名傷者週五晚經搶救不治死亡,至今一共有5人死亡,另外,Airbnb公司週六發聲明重申,禁止出租房屋用作派對用途,並會加派人手打擊違例者。

Airbnb的行政總裁兼創辦人Brian Chesky週六發推文指,將會增加雙倍資源成立應急小組,採取即時行動,打擊任何違例在短租屋舉行大型派對和聚會,並移除違規的租戶和屋主,同時會加強人手審查系統偵測到高危短租預訂交易。

公司目前已將出事的Orinda房屋從Airbnb的出租房屋中移除。

有人在網上回應指,認為是個好開始,但是有人批評公司太遲採取行動,或質疑公司是否只是表面回應就了事。

至於週五晚第5名死者,身份是只有19歲的女子Oshiana Tompkins,來自Vallejo,另外4名死者都只有20多歲。

聯邦調查局(FBI)已經介入調查,不過至今日為止未拘捕任何人,只是在屋內搜獲兩支手槍。

警方表示,槍擊案發生在週四晚10點50分左右,地點在Orinda市Lucille Way 114號一棟面積接近4,000呎的百萬豪宅,這間豪宅當晚以Airbnb形式出租,裡面有100多人,開Halloween派對,之後有人開槍,一共導致5人死亡,3人受傷。

豪宅屋主是華裔的Michael Wang和Wenlin Luo,兩人在兩年前以121萬元購入該屋。

