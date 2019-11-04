Orinda短租豪宅爆血案 Airbnb發聲明禁租屋辦派對

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在Halloween發生的Orinda短租豪宅槍擊案，有一名傷者週五晚經搶救不治死亡，至今一共有5人死亡，另外，Airbnb公司週六發聲明重申，禁止出租房屋用作派對用途，並會加派人手打擊違例者。

Airbnb的行政總裁兼創辦人Brian Chesky週六發推文指，將會增加雙倍資源成立應急小組，採取即時行動，打擊任何違例在短租屋舉行大型派對和聚會，並移除違規的租戶和屋主，同時會加強人手審查系統偵測到高危短租預訂交易。

公司目前已將出事的Orinda房屋從Airbnb的出租房屋中移除。

有人在網上回應指，認為是個好開始，但是有人批評公司太遲採取行動，或質疑公司是否只是表面回應就了事。

至於週五晚第5名死者，身份是只有19歲的女子Oshiana Tompkins，來自Vallejo，另外4名死者都只有20多歲。

聯邦調查局（FBI）已經介入調查，不過至今日為止未拘捕任何人，只是在屋內搜獲兩支手槍。

警方表示，槍擊案發生在週四晚10點50分左右，地點在Orinda市Lucille Way 114號一棟面積接近4,000呎的百萬豪宅，這間豪宅當晚以Airbnb形式出租，裡面有100多人，開Halloween派對，之後有人開槍，一共導致5人死亡，3人受傷。

豪宅屋主是華裔的Michael Wang和Wenlin Luo，兩人在兩年前以121萬元購入該屋。

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