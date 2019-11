發生Halloween派對槍擊案豪宅有何背景（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣Orinda市發生槍擊案的山上豪宅,居住面積有3,972平方英呎,位於Orinda市中心西南邊Lucille Way 114號,登記的屋主分別姓王和羅,Michael Young Wang和Wenlin Luo,房屋裡面有四個睡房、三個浴室、兩個壁爐、兩個車房,合共11個房間,而且還有一個附屬單位。

王和羅姓屋主於2017年以121萬元購入,槍擊案發生前,該棟房屋在Airbnb作短期出租,而在通往該棟房屋的兩邊也都是百萬豪宅。

人口不到兩萬人的Orinda小鎮以寧靜著稱。

有居民說:”我想說每個人搬來Orinda的原因都一樣,我們來這裡因為想要一個安靜且適合家庭的社區,所以這種事會成為我們搬走的原因。”

美聯社的報導稱,王姓屋主週四晚將房屋出租給一名女子,聲稱舉辦一個12人的家庭聚會,但是晚上王接到鄰居投訴電話,稱房屋內太過吵鬧,他的太太隨後與租客取得聯繫,但租客仍堅稱屋內只有12人。

但王透過房門前的監控錄影,看到不只是十幾人,王於是報警,但在警察抵達前就發生了槍擊案。

槍擊案也引發該市民眾關注Airbnb短租問題,認為目前法律不夠嚴格,市議會打算在下週二的例會中討論短租規管的相關議題,市民可以出席發表意見。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。