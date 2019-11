【i-CABLE】

美國麥當勞行政總裁伊斯特布魯克因與員工發展關係,違反公司政策下台。

麥當勞發聲明指,伊斯特布魯克近期與一名下屬發展互相同意的關係,違反公司禁止經理級人員與下屬發展情侶關係的規定,形容其判斷力差劣,董事局解除他行政總裁、主席及董事局的職務,他本人亦向全體員工發電郵認錯。

52歲的伊斯特布魯克於2015年升任總裁後,提出大規模改革,包括推出更多健康餐單,又再推高全球分店特許經營比率,以重振業績。

