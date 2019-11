【i-CABLE】

北灣Sonoma縣的Kincade山火截至週一早上已有八成火場受控,受山火影響而上星期要停課的Santa Rosa校區週一復課,另外,特朗普總統就加州山火指責州長紐森。

特朗說:”紐森讓加州每年都發生山火,森林管理非常差,但是州長不知道,他就像一個小孩子,他不知道他在做什麼。”

針對加州山火肆虐,特朗普週日也發推文批評州長紐森,森林管理做得很糟糕,威脅稱聯邦將不再撥款。

紐森則回應總統,不相信氣候變遷,沒什麼好談。

專家指加州的森林土地,大部分為聯邦所有,只有小部分屬於加州。

消防當局估計,Kincade山火共燒毀374幢建築物,另外有60幢受損,火場面積達77,758英畝。

