北韓領袖金正恩據報計劃下月再與特朗普總統會晤。

美朝領袖過去一年多於新加坡、越南及板門店三度會晤。

韓聯社引述國家情報院消息,金正恩有意下月再與特朗普見面,成事的話,屆時或先到訪中國。

報道未有透露會談日期、地點,但指北韓正爭取最快本月中與美國舉行新一輪工作級別會談,為兩國領袖會晤鋪路。

美朝核談判過去大半年陷入僵局,金正恩曾為談判設下年底限期,兩國代表上月於瑞典重啟對話,但未有進展。

