區議員手術後駁回耳朵 傷人漢有精神病記錄（視頻）

香港太古城週日持刀襲擊案,被咬甩耳殼的區議員趙家賢手術後駁回耳朵,警方拘捕涉嫌持刀傷人的男人及兩個涉嫌襲擊他的人。

據了解,涉嫌行兇的男子有精神病記錄,曾傷害太太,最近在9月覆診,醫生認為他沒大問題。

太古城商場外多人被刀傷,有男子頸部大量出血。區議員趙家賢和保安員嘗試制服被指施襲的灰衣男子,男子反抗,抓住趙家賢,咬他的耳朵。

據了解這名男子有精神病記錄,有暴力傾向,曾經傷害太太,同時患有酒精依賴症,他是東區醫院病人,上一次覆診是9月,當時醫生認為他無大礙 。

躺在地上的灰衣男子被多人圍毆,他事後送院,一度情況危殆,之後轉為嚴重,警方涉嫌以傷人拘捕他,另外以涉嫌襲擊造成身體傷害罪拘捕兩名分別23及29歲男子。

有傷者表示與家人吃完飯,走出商場、突然被襲擊。

全部傷者送去東區醫院,趙家賢早上完成接駁耳朵手術,被刀傷的男子情況由危殆轉為嚴重,家人到醫院探望。

