香港太古城有人持刀傷人 區議員被咬甩耳朵（視頻）

【i-CABLE】

香港太古城有人持刀襲擊途人，之後被人圍毆，東區區議員趙家賢在現場勸交時，被人咬甩耳朵，現時情況嚴重。事件一共有五人受傷，兩人危殆，包括懷疑施襲的男子，正在深切治療部留醫。

週日晚上7時許，太古城商場外，有市民受傷流血，一名男子頸部大量出血，在場人士幫他止血。

區議員趙家賢和保安員等嘗試制服被指施襲的灰衣男子，該名男子反抗，突然抓住趙家賢，咬他的耳朵，其他人嘗試拉開他，他被制服在地下。

趙家賢按著耳朵，不斷流血，在地上見到部分耳朵和大量血跡。

躺在地上的灰衣男子被多人圍毆，他坐在路邊頭破血流，隔了一會兒拿起垃圾桶，又丟下，突然衝前，再被多人圍著用傘等毆打，有人用棍不斷打他的頭部，有人再向他丟垃圾桶。有

市民和保安為傷者急救，救護員其後到場治理，防暴警察在場戒備。

趙家賢被抬上擔架床送院，連同他最少有4男1女受傷，年齡由29至48歲，全部被送往東區醫院治理。

梁女士表示，當時和妹妹、妹夫吃完飯，行出商場，突然被襲擊。

趙家賢所屬的民主黨和其他民主派人士，事後到醫院探望趙家賢和傷者，民主黨表示趙家賢當時嘗試勸交，但被咬甩耳朵，現時清醒，在醫院接受緊急治理。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。