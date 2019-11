香港太古城有人持刀傷人 區議員被咬甩耳朵（視頻）

【i-CABLE】

香港太古城有人持刀襲擊途人,之後被人圍毆,東區區議員趙家賢在現場勸交時,被人咬甩耳朵,現時情況嚴重。事件一共有五人受傷,兩人危殆,包括懷疑施襲的男子,正在深切治療部留醫。

週日晚上7時許,太古城商場外,有市民受傷流血,一名男子頸部大量出血,在場人士幫他止血。

區議員趙家賢和保安員等嘗試制服被指施襲的灰衣男子,該名男子反抗,突然抓住趙家賢,咬他的耳朵,其他人嘗試拉開他,他被制服在地下。

趙家賢按著耳朵,不斷流血,在地上見到部分耳朵和大量血跡。

躺在地上的灰衣男子被多人圍毆,他坐在路邊頭破血流,隔了一會兒拿起垃圾桶,又丟下,突然衝前,再被多人圍著用傘等毆打,有人用棍不斷打他的頭部,有人再向他丟垃圾桶。有

市民和保安為傷者急救,救護員其後到場治理,防暴警察在場戒備。

趙家賢被抬上擔架床送院,連同他最少有4男1女受傷,年齡由29至48歲,全部被送往東區醫院治理。

梁女士表示,當時和妹妹、妹夫吃完飯,行出商場,突然被襲擊。

趙家賢所屬的民主黨和其他民主派人士,事後到醫院探望趙家賢和傷者,民主黨表示趙家賢當時嘗試勸交,但被咬甩耳朵,現時清醒,在醫院接受緊急治理。

