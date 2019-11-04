香港警察入多個商場執法 有記者被捕（視頻）

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香港警方週日下午開始入到各區商場執法，一度施放胡椒噴霧及拘捕多人，包括立場新聞記者及浸大新聞系學生。

下午兩時多，大埔超級城有人聚集，一班黑衣人突然跑走，打爛吉野家收銀的電腦，入店內破壞，防暴警察在大埔超級城外。到下午近6時，警方舉藍旗，天橋上有人擲雜物，警察再舉黑旗，警察隨即跑入商場，去到不同位置，有市民不滿，警方一度退出外面。有警員指被磚頭擲中，左邊手臂受傷。

防暴警員在大埔超級城外戒備期間，商場內的人將兩把傘放門柄中間，防止警察進入超級城。到晚上，大批警察兩次衝入大埔超級城制服多人，有警員按著一名趴在地的女子，又向在場的人噴胡椒噴霧，多人被帶走，大埔超級城提早關門。

傍晚在太古城中心，有人組成人鏈。約六時半，防暴警察衝入商場，將數人按在地上，有少年被帶走，當時商場入面仍有不少人行街，有人不滿。警察向樓上的人舉槍，旁邊警員拍一拍，最後無開槍，警員一度離開，有人嘗試鎖門。商場另一邊，有人被胡椒噴劑噴中，有人表示衣服都被警員扯爛。

《立場新聞》特約攝影記者被捕，《立場新聞》指記者當時有戴記者證正在採訪，他其後被警員押送到東區醫院，大古城中心提早關門。不過商場內繼續有人聚集，警員再入商場，制服一名浸大新聞系學生。

浸大學生會編委會指，他當時用編委名義採訪。又向在場人施放胡椒噴霧，有線新聞台攝影師被噴中，他感到不適，要送院治理。

到晚上10時許，大古城中心外有市民聚集，警員與在場的人士對罵，警員兩次施放催淚彈，之後上警車離開。

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