香港警察入多個商場執法 有記者被捕（視頻）

香港警方週日下午開始入到各區商場執法,一度施放胡椒噴霧及拘捕多人,包括立場新聞記者及浸大新聞系學生。

下午兩時多,大埔超級城有人聚集,一班黑衣人突然跑走,打爛吉野家收銀的電腦,入店內破壞,防暴警察在大埔超級城外。到下午近6時,警方舉藍旗,天橋上有人擲雜物,警察再舉黑旗,警察隨即跑入商場,去到不同位置,有市民不滿,警方一度退出外面。有警員指被磚頭擲中,左邊手臂受傷。

防暴警員在大埔超級城外戒備期間,商場內的人將兩把傘放門柄中間,防止警察進入超級城。到晚上,大批警察兩次衝入大埔超級城制服多人,有警員按著一名趴在地的女子,又向在場的人噴胡椒噴霧,多人被帶走,大埔超級城提早關門。

傍晚在太古城中心,有人組成人鏈。約六時半,防暴警察衝入商場,將數人按在地上,有少年被帶走,當時商場入面仍有不少人行街,有人不滿。警察向樓上的人舉槍,旁邊警員拍一拍,最後無開槍,警員一度離開,有人嘗試鎖門。商場另一邊,有人被胡椒噴劑噴中,有人表示衣服都被警員扯爛。

《立場新聞》特約攝影記者被捕,《立場新聞》指記者當時有戴記者證正在採訪,他其後被警員押送到東區醫院,大古城中心提早關門。不過商場內繼續有人聚集,警員再入商場,制服一名浸大新聞系學生。

浸大學生會編委會指,他當時用編委名義採訪。又向在場人施放胡椒噴霧,有線新聞台攝影師被噴中,他感到不適,要送院治理。

到晚上10時許,大古城中心外有市民聚集,警員與在場的人士對罵,警員兩次施放催淚彈,之後上警車離開。

